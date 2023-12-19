Солдаты украинских ВС проживают в ямах в нечеловеческих условиях. Соответствующее заявление сделал солдат ВСУ Юрий Сиротюк в беседе с местным каналом NTA , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Он подметил, что российские ВС построили массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, на которых ВСУ делали упор в своем прошедшем контрнаступлении. Теперь, когда ситуация стала полностью зеркальной, солдат задается вопросом: когда они начнут делать так же?

По словам Сиротюка, вместо построения подобных построек, бойцы ВСУ живут в ямах без подготовленных позиций. Он также подчеркнул, что у ВСУ не получается создавать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. РФ успешно выстраивает линии обороны, а украинские ВС не достигают подобных темпов развития, заключил он.