В России царит праздничное настроение, а глава государства Владимир Путин заканчивает год на триумфе. Соответствующее заявление сделала обозреватель Франческа Эбель в своем материале для американского издания The Washington Post .

В публикации она указала на то, что военная помощь Киеву застопорилась из-за правительства Соединенных Штатов и Евросоюза. По мнению обозревателя, настоящей причиной для этого стал провал украинского контрнаступления и тупик ВСУ на фронте. В то же время, отметила Эбель, российская сторона занимает около трети украинской территории, и президент РФ Владимир Путин завершает текущий год на «триумфальной ноте».

Она также заявила, что в самой стране царит настроение грядущего праздника, и указала на то, что сотни и тысячи жителей столицы ждут своей очереди традиционно посетить балет «Щелкунчик».

Российский лидер также возобновил свои деловые международные поездки, успешно посетив накануне Саудовскую Аравию и ОАЭ, заключила Эбель.