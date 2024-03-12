Welt: ЕС конфискует активы РФ в случае отказа платить репарации

ЕС собирается конфисковать замороженные активы РФ только в случае, если государство откажется от оплаты восстановления Украины после окончания СВО. Соответствующее заявление сделали журналисты немецкого издания Welt со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что внутри ЕС по прежнему сохраняется негативное отношение к факту конфискации активов РФ. Уточняется, что средства страны останутся замороженными до того момента, пока страна не согласится выплатить Украине репарации по окончанию конфликта. По словам источников, в противном случае, блок собирается изъять деньги.

Авторы также подчеркивают, что в ЕС видят несоответствие нормам международного права в таких мерах. Предполагается, что подобный шаг мог бы отпугнуть инвесторов и спровоцировать российскую сторону на ответные действия в виде конфискации активов Запада.