Захарова посоветовала Литве выложить на автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла неминуемую «истерику» в Китае из-за готовящихся в Литве антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что о планах Литвы ввести запрет на экспорт в РФ таких видов товаров, как гвозди, кнопки, швейные иглы. Также страна намерена перестать поставлять в Россию вязальные спицы.

«Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы разрушить российские промышленные мощности», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

С присущей ей иронией дипломат дала Литве совет, куда прибалтийской стране после введения ограничений можно деть всю указанную продукцию.