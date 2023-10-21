Захарова посоветовала Литве выложить на автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России»
Фото: [© РИА Новости / Антон Денисов]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла неминуемую «истерику» в Китае из-за готовящихся в Литве антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что о планах Литвы ввести запрет на экспорт в РФ таких видов товаров, как гвозди, кнопки, швейные иглы. Также страна намерена перестать поставлять в Россию вязальные спицы.
«Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы разрушить российские промышленные мощности», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.
С присущей ей иронией дипломат дала Литве совет, куда прибалтийской стране после введения ограничений можно деть всю указанную продукцию.
«Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России», — сыронизировала Захарова.