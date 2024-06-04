Захарова раскритиковала Вашингтон за изъятие паспорта Риттера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала руководство Соединенных Штатов выбрать, к какой поправке в конституции относится факт недавнего изъятия документов у экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, планировавшего посетить российский Санкт-Петербург.

В своих социальных сетях Захарова задалась вопросом, сделано ли это было в соответствии с 1-й или 4-й поправкой к Конституции. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что у Риттера отобрали паспорт и не пустили на самолет в РФ.

Первая поправка к Конституции США гарантирует гражданам государства невмешательство в их свободу слова, а 4-я – защиту от беспричинных обысков и арестов.

Ранее сообщалось о том, что экс-разведчика Риттера не впустили в самолет до России.