Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в течение всего предстоящего года, Соединенные Штаты будут пытаться всеми способами поддерживать конфликт на территории Украины. Соответствующее заявление она сделала в беседе с изданием «Комсомольская правда» .

Согласно прогнозу Захаровой, власти Штатов будут предпринимать все меры для того, чтобы «держать на плаву» эту тему на протяжении всего следующего года.

Она также заявила, что американское правительство планирует и дальше отправлять деньги налогоплательщиков киевскому режиму и сподвигать украинские ВС на жуткие действия, в том числе и теракты. Захарова считает, что Соединенные Штаты готовы прибегать к любым доступным методам.