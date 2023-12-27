Захарова высказала прогноз по украинскому конфликту на следующий год
Фото: [Пресс-служба МИД РФ/ТАСС]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в течение всего предстоящего года, Соединенные Штаты будут пытаться всеми способами поддерживать конфликт на территории Украины. Соответствующее заявление она сделала в беседе с изданием «Комсомольская правда».
Согласно прогнозу Захаровой, власти Штатов будут предпринимать все меры для того, чтобы «держать на плаву» эту тему на протяжении всего следующего года.
Она также заявила, что американское правительство планирует и дальше отправлять деньги налогоплательщиков киевскому режиму и сподвигать украинские ВС на жуткие действия, в том числе и теракты. Захарова считает, что Соединенные Штаты готовы прибегать к любым доступным методам.