Захарова заявила о причастности киевского режима к инциденту в Махачкале

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент в Махачкале, который произошел 29 октября у международного аэропорта им. Амет-Хана Султана.

Вечером, в воскресенье, сотни протестующих собрались возле аэропорта, куда прилетел рейс из Тель-Авива. На кадрах, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видно, как протестующие держат флаги Палестины и скандируют лозунги против действий Израиля в секторе Газа. Издания отмечали, что собравшиеся проверяли паспорта прибывших граждан. Впоследствии люди прорвались в здание аэропорта и заблокировали его.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Она подчеркнула, что «замедленная реакция» президента Украины Владимира Зеленского на эти события прямо свидетельствует о причастности Киева к инциденту. Захарова также отметила, что произошедшее носит «скоординированный характер».

«Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильей Пономаревым*, ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федераци», – подчеркнула Захарова.

О том, что беспорядки у махачкалинского аэропорта были организованы Украиной, ранее заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что протестующими руководили специально созданные для этого каналы в соцсетях.

На данный момент известно, что управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 212 («Массовые беспорядки»).

*Минюстом РФ признан иностранным агентом