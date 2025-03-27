Заявление Рютте о смерти американских солдат в Литве оказалось преждевременным

Поиски четырех американских военнослужащих, исчезнувших в Литве, все еще продолжаются, несмотря на преждевременное заявление генсека НАТО Марка Рютте об их смерти. Эллисон Харт, пресс-секретарь альянса, сообщила об этом в своем аккаунте в Х.

По ее словам, Рютте опирался на сообщения СМИ, однако окончательная судьба пропавших солдат остается невыясненной и не подтверждена.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что литовские власти все еще работают над выяснением обстоятельств исчезновения американских военнослужащих, и рассматриваются все возможные версии.

Ранее Рютте подтвердил смерть четверых солдат, пропавших во время учений на территории Литвы и выразил соболезнования родным и семьям погибших.