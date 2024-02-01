Главком украинскими ВС Валерий Залужный в своем материале для американского телевизионного канала CNN заявил, что у государственных институтов в его стране нет необходимого инструментария для повышения укомплектованности своей армии без прибегания к «непопулярным мерам».

В своей статье украинский военный заявил, что настало время признать преимущество российской стороны в вопросе мобилизации и сравнить его с неспособностью украинской к повышению укомплектованности своих ВС «без применения непопулярных мер».

В то же время, Залужный не стал писать конкретнее, какие меры он имеет в виду.

Подняв тему о проблемах украинской стороны, мешающих ей преуспеть на фронте, главком также указал на проблемы местной нормативно-правовой базы и монополизацию в сфере оборонпромышленности. Залужный подчеркнул, что данные проблемы приводят к «узким местам» в производстве, в особенности, боеприпасов. Он добавил, что это лишь усиливает зависимость Киева от западной помощи.