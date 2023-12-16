Запад заставит Киев пересмотреть понимание «победы»

В статье Эгл указал на то, что цель украинских властей о выходе на границы 30-ти летней давности на данный момент является невыполнимой. Он выразил мнение, что в предстоящем году состоится дискуссия о том, что Украина дальше будет считать победой в конфликте. Эксперт даже не сомневается в том, что в этой дискуссии Запад надавит на Киев и потребует ввести новое понимание победы для того, чтобы прийти к переговорам с российской стороной.

Обозреватель также добавил, что как в военной сфере, так и на политической арене, Киев терпит лишь неудачи. Кроме нехватки бойцов, у украинских ВС наблюдается и дефицит талантливых командиров и планировщиков для успешных боев. Кроме того, провал контрнаступления продемонстрировал, что ВСУ не умеют работать с западной техникой.