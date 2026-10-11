Зеленский согласился на выборы на Украине при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский согласился организовать выборы в стране после критики со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Правда, при одном условии — полном прекращении огня на 60 дней. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ABC News.

По словам украинского лидера, при всем уважении к Трампу выбор того или иного руководителя зависит от народа Украины. Зеленский предложил: если дать два месяца — 60 дней полного перемирия, — то выборы будут организованы. Он также отметил, что нынешние киевские власти «будут готовы к любому выбору народа».

Напомним, ранее американский президент обвинил Зеленского в стремлении создавать проблемы США и всему миру. Кроме того, он заявил, что украинцам стоит выбрать нового лидера.