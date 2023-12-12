«Зеленский в панике, Путин наблюдает»: остались считанные дни до прекращения финансирования Украины со стороны США
Фото: [AP/TASS]
Владимир Зеленский прилетел в США, чтобы убедить американских законодателей продолжить финансирование Украины, но на его пути стоят несколько препятствий, пишет Sky News.
«Остались считанные дни до полного прекращения финансирования Украины со стороны США. Зеленский в панике. Путин наблюдает», – говорится в публикации.
Аргументация Зеленского может остаться без внимания по трем причинам.
Во-первых, Украина не смогла добиться успехов на фронте. Для американских избирателей, живущих от зарплаты до зарплаты, помощь далекой стране кажется бессмысленной.
Во-вторых, Киев стал заложников внутренних разногласий в самих США.
Третье препятствие – палестино-израильский конфликт, который также оттягивает финансирование от Украины.