Украинское руководство мечтает о том, чтобы устроить взрыв на ЗАЭС и возложить ответственность за это на российскую сторону. Соответствующее предположение выразил первый заместитель председатель комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам депутата, тактика украинского президента Владимира Зеленского заключается в нагнетании обстановки посредством провокаций. Он также указал на то, что в случае с Запорожской АЭС, украинская сторона уже пыталась устроить провокацию. Мечта Киева – взорвать ее и возложить ответственность на РФ, несмотря на то, что радицаия накроет половину Украины, считает Журавлев.

Депутат также выдвинул предположение, что у Киева наверняка уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба населения собственного государства их никогда не заботила. Журавлев заявил, что Украина пытается обратить на себя внимание Запада из-за того, что поставки вооружения для ВСУ многократно упали.