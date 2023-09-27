Журналист Такер Карлсон назвал ключевое отличие России от Украины

Россия является более христианским государством по сравнению с Украиной, в которой верующие подвергаются преследованиям. Соответствующее заявление сделал американский журналист Такер Карлсон во время своей речи на одном из религиозных мероприятий. Видеозапись выступления он опубликовал в своих социальных сетях .

Там Карлсон задался вопросом, какая из стран является более гостеприимной для христиан. Он отметил, что данный вопрос является справедливым и возмутился тому, что им как-будто запрещено задаваться.

Экс-ведущий американского телеканала Fox News подчеркнул, что одно из этих государств ранее арестовывало священиков и закрывало церкви, используя для этого полицию и армию.