Шестьдесят школьников со всей страны приняли участие в образовательной программе в Технопарке Физтех-лицея
Фото: [Михаил Раскин]
Шестьдесят школьников из 25 регионов России приняли участие в образовательной программе по информационным и биотехнологиям в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Технопарк открылся в октябре, тогда педагогов и учащихся поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Образовательная программа длилась девять дней. Ее целью стало знакомство ребят с перспективными профессиями ближайших пяти лет.
В рамках программы школьники учились выделять экстракты из растений и писать алгоритмы для роботов. Занятия проходили в лабораториях Технопарка, оснащенных самым современным оборудованием. Также для участников провели тематические лекции.
В завершение программы были определены лучшие проекты. Перспективные наработки представят экспертам в указанных сферах.
«В такой практической и веселой форме ребята учились работать со сложным лабораторным оборудованием. По окончанию смены они горят желанием создать собственный стартап по производству микрозелени или подарить авторскую косметику бабушке», - рассказал руководитель направления «БиоХимТех» в Технопарке Борис Трушников.