Шестьдесят школьников со всей страны приняли участие в образовательной программе в Технопарке Физтех-лицея

Шестьдесят школьников из 25 регионов России приняли участие в образовательной программе по информационным и биотехнологиям в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Технопарк открылся в октябре, тогда педагогов и учащихся поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Образовательная программа длилась девять дней. Ее целью стало знакомство ребят с перспективными профессиями ближайших пяти лет.

В рамках программы школьники учились выделять экстракты из растений и писать алгоритмы для роботов. Занятия проходили в лабораториях Технопарка, оснащенных самым современным оборудованием. Также для участников провели тематические лекции.

В завершение программы были определены лучшие проекты. Перспективные наработки представят экспертам в указанных сферах.