«Странник из глубин времени». К Земле приближается древнейшая межзвездная комета

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что межзвездная комета 3I/ATLAS, приближающаяся к Земле, останется недоступной для наблюдений невооруженным глазом даже в момент максимального сближения. Ее текущая звездная величина оценивается в 11-12, что делает объект чрезвычайно тусклым.

Для того чтобы различить в небе даже слабое размытое ядро этой кометы, астрономам-любителям потребуется серьезная оптическая техника — телескоп с диаметром объектива не менее 120 миллиметров, а также определенный опыт в поиске небесных тел.

Максимальное сближение с Землей приходится на 19 декабря, ученые называют скорее математическим моментом. Фактически объект уже вышел на минимальную дистанцию, которая составляет около 271 миллиона километров. На этой «отметке» комета словно «зависнет» на несколько суток, практически не меняя свое положение на небосводе, после чего начнет удаляться в сторону Юпитера.

Эта уникальная гостья из другой звездной системы была обнаружена 1 июля. Последующие исследования подтвердили ее межзвездное происхождение. Диаметр комы небесного тела достигает примерно 24 километров. Согласно результатам компьютерного моделирования, возраст кометы превышает 7,5 миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше нашей Солнечной системы. Таким образом, 3I/ATLAS может считаться древнейшей из всех когда-либо наблюдавшихся человечеством комет.

Ранее сообщалось о том, что летящий к Земле «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS может иметь два хвоста.