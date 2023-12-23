Штаты не могут заменить свои старые установки Minuteman III и есть вероятность, что им придется совсем отказаться от идеи дальнейшего развертывания межконтинентальных ракет из-за того, что новые ядерные разработки РФ оказались намного более эффективными. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine .

В материале отмечается, что проблемы с разработкой нового снаряда у США повышает вероятность того, что американцам придется отказаться от развертывания и прекратить использование Minuteman, ничем их не заменив.

Журналисты отмечают достижения российской стороны в создании данного вооружения, в то время, как американской пришлось сменить направление и сделать ставку на развитие подводного ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков.

В статье выделяется увеличение количество российских полков «Ярс» и модернизацию установок РС18-А, а также, их адаптацию под гиперзвуковые планирующие аппараты «Авангард».

Новые технологии дают РФ преимущество над любым противником, делая российские ракеты самыми боеспособными снарядами в мире, заключили авторы.