ВС РФ получила новые САУ «Коалиция-СВ»

Там рассказали, что испытания разработки были завершены еще в прошлом году и САУ подтвердил все характеристики, которые были заложены разработчиками. Уточняется также, что серийное производство новой «Коалиции» уже было развернуто вместе с выпуском. Первые комплексы уже были направлены российским ВС под конец прошлого года, рассказали представители.

В прошлом месяце источник сообщал изданию, что «Коалиция-СВ» была запущена в серию, в то время, как единичные экземпляры уже применялись российскими солдатами в ходе СВО на территории Украины.