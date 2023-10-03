Жители Подмосковья могут принять участие в конференции о кибербезопасности в Сочи

Жители Подмосковья могут принять участие в международной конференции о кибербезопасности Kuban Cyber Security Conference 2023. Мероприятие пройдет в Сочи 12-13 октября.

Цели конференции – обмен опытом в области информационной безопасности, а также презентация новейших разработок и лучших практик.

На конференции обсудят темы международного сотрудничества в сфере информационной безопасности; обеспечения информационной безопасности; подготовки кадров в сфере информационной безопасности.

В мероприятии примут участие представители регуляторов и органов власти, иностранных государств и международных компаний, предпринимательского и научного сообществ.