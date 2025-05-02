АдГ признали экстремистской организацией в Германии

Контрразведка ФРГ классифицировала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «правоэкстремистскую», о чем говорится в заявлении ведомства.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию „Альтернатива для Германии“ как устоявшуюся экстремистскую организацию», — утверждено в заявлении.

При этом дополнительно указано, что «партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством».

Напомним, партия АдГ появилась на политической арене более 10 лет назад, в апреле 2013 года, на фоне экономических проблем в еврозоне и кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном экономическая повестка, но по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС рейтинги АдГ стали расти благодаря теме беженцев.

Ранее Германию обвинили в соучастии в разжигания конфликта на Украине. Об этом заявил экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.