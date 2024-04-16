Адвокат Краснов пояснил, зачем судебным приставам выдадут оружие

По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, законопроект о наделении судебных приставов правом применять огнестрельное оружие в отношении гражданских в определенных ситуациях связан с экономическими факторами и участившимися случаями нападений на должностных лиц. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что логика законодателя основана на экономических реалиях, в которых сейчас находится наша страна. Так, на данный момент наблюдается высокий уровень банкротств физических лиц, довольно высокая степень закредитованности населения. И в случае лишения последнего люди готовы пойти на отчаянные поступки.

По мнению юриста, согласно существующему на сегодня законодательству приставы и так могут владеть оружием и применять его для защиты своей жизни и здоровья в рамках ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона»).

Он подчеркнул, что случаи нападения на судебных приставов стали довольно массовым явлением, поэтому данное правоотношение нужно регулировать на уровне федерального закона.