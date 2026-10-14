Акция по профилактике детского травматизма на железной дороге прошла в столичном регионе

Сотрудники ЛО МВД России провели на станции «Москва — Киевская» акцию по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ООД ПДН УОООП УТ МВД России по ЦФО.

Мероприятие проходило на объектах транспортной инфраструктуры Киевского направления МЖД при участии представителей Московско-Киевской дистанции пути ОАО «РЖД».

В рамках акции правоохранители напомнили подросткам и их родителям об опасности «зацепинга». Также жителей призвали снимать наушники и капюшоны при приближении к железной дороге. Помимо этого, ребятам рассказали об административной и уголовной ответственности за «зацепинг». В завершение бесед гражданам дарили тематические памятки.

«Подростки зачастую не осознают, что цена нескольких минут адреналина может оказаться несоизмеримо высокой. Наша задача — не только выявить нарушителей, но и предотвратить трагедию, донести до детей и их родителей простую истину: безопасность на железной дороге не терпит пренебрежения», — подчеркнул врио заместителя начальника полиции по ООП лейтенант полиции Булавин Д.А.

Также в ходе мероприятия выявили четверых подростков, совершивших административное правонарушение по ч. 5.1 ст.11.1 КоАП РФ. Им вынесли официальные предостережения.

В зоне обслуживания Управления на транспорте пострадали 133 несовершеннолетних, в том числе 59 — погибли. В результате «зацепинга» пострадали 76 несовершеннолетних, из них 32 получили смертельные травмы.