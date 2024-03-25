Александр Бастрыкин: число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 139 человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о том, что число жертв теракта в Crocus City Hall выросло и теперь составляет 139 человек. Опознаны семьдесят пять человек. Пострадали 182 человека.

Бастрыкин рассказал, что хронология теракта восстановлена. Он отметил, что злоумышленники вошли в здание в 19:58 и вышли в 20:11.

По его словам, следствие установит, были ли нарушены требования безопасности в здании.

Бастрыкин также сообщил, что все четыре исполнителя теракта признали свою вину. Еще три человека были задержаны за помощь злоумышленникам. Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и пособниках.