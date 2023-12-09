Отсутствие уверенности в помощи со стороны Запада ведет к тому, что ВСУ не в состоянии планировать свои операции даже на месяц вперед.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн изложил свою точку зрения на то, что сейчас происходит среди высокопоставленных украинских военных. По его убеждению, заметное сокращение помощи со стороны Соединенных Штатов, уже привело к падению возможностей ВСУ. Еще больше украинских военных дезориентирует неопределенность.

«Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать», - указал он в интервью газете New York Times.

В войсках на Украине уже проявился хаос, поскольку заметное снижение финансирования со стороны США привело к резкому падению количества боеприпасов на фронте.