Арестован седьмой фигурант дела о теракте в Crocus City Hall
Фото: [Unsplash.com / Tingey Injury Law Firm]
Седьмой фигурант уголовного дела о теракте в Crocus City Hall был заключен под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала Басманного суда в столице.
Так, было удовлетворено ходатайство следствия и был арестован Аминчон Исломов. Срок заключения — до 22 мая.
Ранее были арестованы другие фигуранты дела: в ночь на понедельник — четыре человека, сегодня — еще два.
Все фигуранты обвиняются в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.