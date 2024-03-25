Арестован седьмой фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Седьмой фигурант уголовного дела о теракте в Crocus City Hall был заключен под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала Басманного суда в столице.

Так, было удовлетворено ходатайство следствия и был арестован Аминчон Исломов. Срок заключения — до 22 мая.

Ранее были арестованы другие фигуранты дела: в ночь на понедельник — четыре человека, сегодня — еще два.

Все фигуранты обвиняются в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.