Авария обесточила более 20 домов в Петербурге в канун Нового года

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в канун Нового года произошла масштабная авария на электросетях. Более двадцати жилых домов на ключевых магистралях — улицах Маршала Тухачевского, Пискаревском проспекте, а также на улицах Стасовой и Энергетиков — полностью лишились электроэнергии, пишут в Telegram-каналах.

Инцидент создал хаос в предпраздничных приготовлениях горожан и привел к опасным происшествиям. По сообщениям подписчиков, в жилом комплексе «ЦДС Полюстрово» из-за внезапного отключения электричества люди застряли в лифтах. В квартирах остановились бытовые приборы, что сорвало приготовление праздничных блюд у тысяч жителей.

Аварийные службы оперативно приступили к устранению неполадок. По последней информации, энергетики обещают восстановить подачу электричества во все пострадавшие дома за полчаса до наступления Нового года. В настоящее время специалисты ведут работу в усиленном режиме, чтобы успеть вернуть свет и праздничное настроение жителям района до боя курантов.