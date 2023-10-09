Автомобилистам в Подмосковье не рекомендовали выезжать на летней резине в ближайшие дни
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Автомобилистов в Подмосковье предупредили о гололедице в ближайшие дни. В областном Минтрансе не рекомендовали жителям выезжать во вторник на летней резине.
«Минтранс Подмосковья рекомендует автомобилистам не выезжать завтра, во вторник, на летней резине – это может быть опасно», - говорится в сообщении ведомства.
Между тем, средняя температура воздуха на этой неделе будет составлять от плюс четырех до плюс четырнадцати градусов.
В министерстве напомнили, что переходить на зимние шины следует, когда среднесуточная температура воздуха составляет от плюс пяти до плюс семи градусов.