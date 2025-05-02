Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

Владислава Бакальчука, владельца компании «ВБ Девелопмент», проверят на предмет нарушения статьи о фейках о ВС РФ из-за поста в его личном телеграм-канале. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом «Ленте.ру».

«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его телеграм-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — рассказал собеседник издания.

По данным издания, Бакальчук в посте от 29 апреля написал в Telegram, что якобы из-за роста оборонных расходов бюджета страны «бизнесу придется выживать». Также он высказался, что в скором будущем в РФ может увеличиться налоговая нагрузка на предпринимателей и усилится регуляторное давление. По его мнению, из-за СВО финансирование социальной сферы не является приоритетом для государства.

По информации сервиса TGStat, пост в телеграм-канале Бакальчука был удален буквально в тот же день, но тем не менее остался доступен в мониторинговых базах.

Ранее стало известно, сколько Бакальчук должен Татьяне Ким после раздела имущества. Решение о разделе активов между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу учредительницы Wildberries было принято Савеловским судом 17 апреля.