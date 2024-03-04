Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте

Украинские ВС атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру на территории Запорожской области. Таким образом они пытаются хоть как-то навредить российской стороне за неимением успехов на фронте. Соответствующее заявление сделал губернатор области Евгений Балицкий в беседе с изданием «Известия» .

Балицкий заявил, что ударами по гражданской инфраструктуре противник пытается прикрыть тот факт, что не имеет каких-либо успехов в непосредственных боевых действиях. По мнению губернатора, вражеские войска хотят досадить россиянам и пытаются создать у них ощущение, что власть РФ не может обеспечить достойный уровень жизни для своих граждан.