Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении жителя Балашихи на участника СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении жителя Балашихи на участника СВО.
Инцидент произошел в сентябре текущего года. В Балашихе местный житель оскорбил женщину на улице. За нее вступился участник СВО. Тогда мужчина избил бойца. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.
По факту случившегося в ГСУ СК РФ по Подмосковью возбудили уголовное дело. Заместитель Балашихинского городского прокурора отменил это постановление. После этого уголовное дело возбудили повторно. Между тем, фигурант так и не был привлечен к ответственности.