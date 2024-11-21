Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении жителя Балашихи на участника СВО

Инцидент произошел в сентябре текущего года. В Балашихе местный житель оскорбил женщину на улице. За нее вступился участник СВО. Тогда мужчина избил бойца. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.

По факту случившегося в ГСУ СК РФ по Подмосковью возбудили уголовное дело. Заместитель Балашихинского городского прокурора отменил это постановление. После этого уголовное дело возбудили повторно. Между тем, фигурант так и не был привлечен к ответственности.