Боец с позывным Бабай впервые прокомментировал, как он увернулся от украинского дрона

46-летний боец Донецкого 1-го армейского корпуса с позывным Бабай впервые рассказал, как он уворачивался от дрона противника.

Ранее по соцсетям и СМИ разлетелось видео, на котором российский солдат выманивает на себя FPV-дрон ВСУ, успевает от него уклониться, и коптер взрывается в нескольких метрах от бойца. После этих эпичных кадров солдат стал народным героем.

Бабай рассказал, что он начал выманивать на себя дрон противника, чтобы тот не задел находящегося позади командира. Таким образом боец уничтожил даже не один, а целых три беспилотника ВСУ.

По его словам, в этом ему помог боевой опыт и то, чему его научили командиры.

Бабай был мобилизован в Кунашакском районе Челябинской области. Он передал привет своей жене по имени Валия.