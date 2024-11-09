Богомаз: над Брянской областью за последние часы сбили 15 беспилотников ВСУ

Украинские боевики в ночь на субботу, 9 ноября, предприняли массированную атаку приграничной с Украиной территории Брянской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, боевые расчеты российской системы ПВО сбили за последние часы в небе над Брянской областью не менее 15 вражеских ударных беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы Брянской области.