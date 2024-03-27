Более 140 заявлений о пропаже людей при теракте поступило в СК РФ
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Сто сорок три заявления о пропаже людей при теракте в Crocus City Hall было направлено в Следственный комитет РФ. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
Информация была озвучена в ходе оперативного совещания, которое прошло под руководством председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Так, потерпевшие подали в СКР 143 заявления о пропаже своих родных. Из них опознали восемьдесят четыре тела. Среди них - тела пяти детей, которым было от девяти до шестнадцати лет.
Специалисты продолжают осматривать место случившегося.