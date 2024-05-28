Четырех жителей Подмосковья осудят за хищение восьми миллионов рублей из банкоматов

В Подмосковье осудят четырех местных жителей, которые похищали денежные средства из банкоматов. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники в составе организованной группы повреждали банкоматы, расположенные в различных магазинах региона, и похищали деньги. Для маскировки они использовали балаклавы, перчатки, телефоны, зарегистрированные на других людей.

Ночью 15 ноября 2019 года и 23 мая 2020 года злоумышленники, используя взрывчатку, повредили банкоматы в магазинах сети «Пятерочка» в Химках и Мытищах и похитили более восьми миллионов рублей.

На похитителей завели уголовное дело о грабеже и краже. Оно было направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.