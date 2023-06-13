Число ДТП в Подмосковье сократилось почти на семь процентов с начала года

С начала года в Подмосковье зафиксировали более 1,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими, что почти на семь процентов ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

При этом министр транспорта региона Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба ведомства, отметил, что несмотря на снижение аварийности, тяжесть последствий ДТП выросла.

«Отмечу, что несмотря на то, что на 9,4 процента снизилось число раненых, число погибших выросло больше чем на 20 процентов», — сказал глава Минтранса Подмосковья.

Он уточнил, что преобладающими видами ДТП остаются встречные столкновения и наезды на пешеходов вне переходов. При этом больше половины таких аварий зафиксированы в запрещенных для обгона местах и при пересечении проезжей части в неположенном месте.

Министерство транспорта Подмосковья продолжает реализовать комплекс мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение аварий, подчеркнули в ведомстве. В частности, на дорогах региона устанавливаются новые светофоры и ограждения, а пешеходные переходы обустраивают подсветкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Подмосковье.