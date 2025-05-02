CNN: судно с гумпомощью для Газы подало SOS у берегов Мальты

Судно, находящееся в составе «Флотилии свободы», с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал SOS у берегов Мальты после атаки БПЛА. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Ясемин Аджар, пресс-атташе флотилии.

«В настоящее время на судне образовалась пробоина, оно тонет <...>. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту <...>. Сейчас наше судно находится в 17 км от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников», — поделилась собеседница издания.

По информации пресс-атташе, судно атаковали буквально сразу после полуночи по местному времени. Сейчас с судном нет никакой связи. Также сообщается, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран мира.

Ранее в Финляндии заявили, что спасли российский нефтяной танкер. Трагического инцидента удалось избежать в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд недалеко от Хельсинки.