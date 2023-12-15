Датский гигант морских перевозок приостановил рейсы через Красное море

Гигант контейнерных перевозок A.P. Moller-Maersk A/S приказал своим судам, направляющимся к южному входу в Красное море, приостановить рейсы после того, как один из его перевозчиков подвергся нападению, передает Bloomberg.

Компания Maersk заявила, что приоритетом номер один для нее является безопасность экипажей, подчеркнув при этом, что ей приходится балансировать между потребностями клиентов и необходимостью заботиться о персонале компании.

Нападения в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Индийским океаном, на торговые суда участились после обострения конфликта в секторе газа. Йеменские хуситы блокируют суда, направляющиеся в израильские порты.

Решение Maersk угрожает подорвать восстановление мировой экономики и усиливает давление на США с целью повышения безопасности на одном из важнейших торговых путей в мире, говорится в публикации.