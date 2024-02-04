По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, у нашей страны нет другого выбора, кроме как как достичь всех целей спецоперации на Украине. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что также важно и отодвинуть демилитаризованную зону на безопасное расстояние как можно дальше от границ РФ.

Ранее он заявлял, что Белый дом для решения кризиса в штате Техас должен скинуть «киевский балласт».