Девятого обвиняемого по делу о теракте заключили под стражу

Девятого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall заключили под стражу. Об этом сообщает АГН «Москва» из зала Басманного районного суда столицы.

Заседание проходило в закрытом режиме. Решением суда Назримад Луфтуллои был арестован до 22 мая 2024 года.

В ходе заседания обвиняемый рассказал, что ему 24 года. До задержания он жил в хостеле на Монтажной улице у станции столичного метрополитена «Щелковская».

Теракт произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». По официальным данным, жертвами стали свыше ста сорока человек.