Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых снегопада и метели. Об этом говорится в сообщении Минтранса региона.

В вечерние часы на территории области ожидается снег, а порывы ветра могут достигать пятнадцати метров в секунду. Кроме того, на дорогах вероятна гололедица.

Автовладельцев предупредили, что выезжать на летних шинах в такую погоду опасно. На дорогах следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

«(...) при необходимости для обеспечения безопасного проезда будет проведена противогололедная обработка», - отметили в министерстве.

В области похолодает до четырех градусов ниже нуля. Однако, в конце недели температура поднимется. На следующей неделе в регионе ожидается около десяти градусов тепла.