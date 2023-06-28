ДТП с участием двух женщин случилось в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска, находясь за рулем автомобиля сбила свою ровесницу на одном из пешеходных переходов города, сообщает karelinform.ru.

Происшествие случилось днем 27 июня. 52-летняя горожанка управляла автомобилем «Хавейл» и принялась совершать левый поворот на одном из перекрестков. В момент маневра женщина совершила наезд на другую 52-летнюю жительницу Петрозаводска, которая пересекала проезжую часть в специально отведенном для этого месте, не оснащенном светофором.

Отмечается, что у водителя в этой ситуации не было права преимущественного проезда.