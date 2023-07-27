Двум агентам украинской разведки российский суд дал по пятнадцать лет за шпионаж

Они были задержаны еще в прошлом году, об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Их подозревали в шпионаже, в причастности к гибели военнослужащих ВС РФ в зоне специальной операции, а вдобавок еще и уничтожении боевой техники. Суд встал на сторону обвинения и вынес им суровый приговор.

«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого», - заявили в ЦОС ФСБ.

Это сообщение привели РИА Новости. Отбывать наказание украинцам придется в исправительной колонии строгого режима.