Единый день профилактики детского травматизма прошел в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
На станции Железнодорожная провели профилактическое мероприятие, в рамках которого представители правоохранительных органов совместно с работниками железнодорожной отрасли рассказали школьникам о правилах безопасности. Проведенная акция была организована совместно с администрацией городского округа Балашиха.
Для ребят были подготовлены интерактивные форматы знакомства с правилами безопасности и тематические зоны.
«С помощью неформального подхода мы хотим поговорить с детьми и рассказать им, почему важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом, число травм снизилось, но каждый случай нас беспокоит, и мы делаем все, чтобы таких ситуаций не было», - сказал заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.
Ученики смогли принять участие в тематической викторине и получить памятные сувениры.
Акция, приуроченная к Единому дню профилактики детского травматизма, прошла на территории вокзалов разных регионов России. Также в рамках этого события сотрудники МЖД раздавали памятки о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.