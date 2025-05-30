Единый день профилактики детского травматизма прошел в Балашихе

«С помощью неформального подхода мы хотим поговорить с детьми и рассказать им, почему важно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом, число травм снизилось, но каждый случай нас беспокоит, и мы делаем все, чтобы таких ситуаций не было», - сказал заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.