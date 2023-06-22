Экс-инспектора Ростехнадзора в Ставропольском крае будут судить за ущерб на 8,6 млн рублей

Бывший сотрудник Ростехнадзора принял строительный объект, на котором он в ходе проверки выявил серьезные нарушения. За превышение полномочий, которое повлекло причинение особо крупного ущерба, мужчина предстанет перед судом, сообщает newstracker.ru .

Известно, что инспектор в 2018 году, осуществляя надзор, обнаружил несоответствие проекта и реально выполненных работ при строительстве объекта в Пятигорске, однако никаких замечаний не сделал и подписал акт проверки, а также заключение о соответствии здания установленным требованиям.

С каким именно объектом связано судебное разбирательство СК умалчивает. Также остаются неизвестными заказчик и застройщик. Уголовное дело, возбужденное в отношении чиновника, передано в суд.