Экс-сотрудница отдела миграции в Истре обвиняется в получении взятки

В Истре бывшему старшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по городскому округу предъявили обвинение в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, в течение 2020 года один из предпринимателей, представлявший интересы пяти десятков иностранцев, систематически давал обвиняемой взятки. За это она игнорировала нарушения в документах, подаваемых для получения российского гражданства.

В общей сложности сумма полученных взяток превысила 140 тысяч рублей.

В ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сейчас она под домашним арестом.