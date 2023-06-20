Есть пострадавшие: в Башкирии взорвался газ в жилом доме

В Республике Башкортостан в жилом доме взорвался газ. Это произошло в подсобке на первом этаже пятиэтажки в городе Салават. Из-за взрыва пострадали два человека, им сейчас оказывается медицинская помощь в больнице, сообщает mkset.ru

По данным источника, в подсобном помещении рабочие проводили ремонт. В ходе работ один из строителей повредил газопровод. Сообщается, что несущие конструкции объекта не пострадали, возгорания не было.

Взрыв нанес ущерб смежной с помещением квартире. Там волной выбило стекла из окон. Это единственные повреждения здания, которые зафиксировали специалисты. На месте работают специальные службы. Ситуацию полностью контролирует ГУ МЧС региона.