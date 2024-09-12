Главу Долгопрудного, обвиняемого в мошенничестве, заключили под стражу

Главу Долгопрудного, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, заключили под стражу на срок до 29 октября. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования дела находится на контроле Прокуратуры Московской области.

В 2015 году обвиняемый, занимая пост главы Талдомского района, безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему организации. В результате в муниципальный бюджет не поступило около четырех миллионов рублей.

Впоследствии у компании образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере порядка 40 миллионов рублей. Тогда глава поручил директору МУП купить подконтрольную ему организацию. Соучастница-гендиректор компании подписала договор уступки прав, и обязательства по уплате долга легли на муниципальное предприятие. В дальнейшем из районного бюджета были выделены средства на погашение указанной задолженности.