Игорь Брынцалов: Мособлдума активно заменяет технику на отечественные аналоги

На сегодняшний день в Мособлдуме шестьдесят процентов компьютерной техники уже заменено на отечественные аналоги. Об этом сообщили в пресс-центре Московской областной Думы.

«В Мособлдуме порядка 60% компьютерной техники, используемой для работы парламента, заменено на отечественные аналоги. До конца года импортозамещение составит более 70%», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что в первую очередь, использование отечественной продукции направлено на информационную безопасность. С этой же целью идет и переход на российский софт. Парламентарий отметил, что зарубежные производители могут встраивать в свои продукты уязвимости, которые могут быть использованы для незаконного доступа к информации или для проведения кибератак.