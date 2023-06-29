Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Карелии

В Республике Карелия случилось ДТП, под колеса автомобиля попал ребенок. Инцидент произошел на пешеходном переходе, сообщает karelinform.ru .

Происшествие случилось днем 28 июня в поселке Пиндуши. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser находился 41-летний мужчина, он совершил наезд на 12-летнего подростка. Отмечается, что мальчик находился в момент ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате происшествия ребенок получил травмы. По факту произошедшего специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства.