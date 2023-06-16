Использовать воду из Днепра после аварии на Каховской ГЭС смертельно опасно
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Москва и Киев продолжают подсчитывать масштабы убытков, которые принесла атака на Каховскую ГЭС, сообщает newizv.ru.
Власти Украины сообщили, что всем пострадавшим после разрушения дамбы Каховской ГЭС будет выплачена материальная компенсация. ООН со своей стороны пообещала, что также помогут жителям Херсонской и Николаевской областей.
Под водой на правом берегу Днепра по-прежнему остается около двух тысяч домов, такую информацию предоставляет украинский штаб. На данный момент из населенных пунктов эвакуировано более 2,7 тысяч человек. Также сообщалось о 12 погибших.
В Российской части Херсонской области на левом берегу Днепра ситуация обстоит хуже. В результате разрушения на Каховской ГЭС здесь погибло 18 человек, 93 человека находится в медицинских учреждениях, где им оказывают квалифицированную помощь, заявил российский врио региона Владимир Сальдо. Более 7,5 тысяч человек удалось эвакуировать из затопленной местности, более 1700 человек устроили в пунктах временного размещения. По словам Сальдо, людям будет компенсировано жилье, а также они получат материальную помощь.
Несмотря на то, что уровень воды значительно снижается, для людей есть опасность. Но не из-за объемов реки, а из-за количества вредных примесей.